Handbalster Tessa Hilbrands komt selectie van Kwiek versterken

Hilbrands (22), zus van Kwiek-speelster Jessica, kan de tussentijdse overstap maken dankzij het goede overleg tussen HandbaL Venlo en Kwiek. De speelster uit Oosterhesselen zat de laatste anderhalf jaar in Venlo na periodes bij Dalfsen en E&O. Trainer Lars Hoogeveen kent Hilbrands uit zijn Drentse periode en is blij met de versterking. ,,Linkshandige handbalsters liggen niet voor het oprapen op eredivisieniveau. Tessa is een veelzijdige speelster die de laatste jaren op de rechterhoek heeft gespeeld, maar ook in de opbouw uit de voeten moet kunnen. Zodoende dus een welkome versterking voor onze ploeg.’’

Hilbrands neemt in Raalte de plaats in van Kim Boerdam, die tijdens de winterperiode is vertrokken naar Wijhe. ,,Ik kijk er naar uit om met mijn zusje te gaan spelen bij Kwiek. Doordat de competitie werd beëindigd is de overstap in een stroomversnelling gekomen. Het leek het ons de beste keus nu gelijk over te stappen, zodat ik vast kennis kan maken met de meiden. Als we weer mogen trainen kan ik alvast wennen aan het spel wat bij Kwiek wordt gespeeld.’’