Handbalsters Dalfsen boeken makkelijke zege

Leppens met één zege toch naar hoofdtoernooi La Baule

19:52 Eddy Leppens is er met één zege in zijn kwalificatiepoule in geslaagd om het hoofdtoernooi van het wereldbekertoernooi in het Franse La Baule te bereiken. Aan de westkust in Noord-Frankrijk wordt het zesde wereldbekertoernooi van het jaar afgewerkt.