Handbalsters Dalfsen gaan toch naar tweede divisie: ‘Hier waren we echt aan toe’

basketbal Seizoen van Landstede Hammers kan maandag zomaar voorbij zijn, Liège Basket is ook al te sterk

Als er iets kenmerkend is voor het magere, zeg maar slechte seizoen van Landstede Hammers zijn dat de grote nederlagen in uitwedstrijden. Op een vrijdagavond in Luik gaat het ook weer helemaal mis (94-79). Het seizoen kan maandagavond zomaar vroegtijdig afgelopen zijn.