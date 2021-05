Handbalsters Dalfsen mogen op verzoek spelen in de hoofdklasse

Topsportmoeders De dochter van Marjolein uit Zwolle is een Orange Lion en volgens kenners de beste 1 ter wereld

14 mei Op haar erelijst ontbreekt eigenlijk alleen paralympisch goud. Rolstoelbasketbalster Jitske Visser uit Zwolle was al wereldkampioen en won met haar Duitse club Thuringia Bulls de Europe Champions Cup. ,,Dankzij Jitske zijn we als gezin op plekken geweest waar we anders nooit zouden komen”, zegt moeder Marjolein Visser-de Boer. ,,Volgens kenners is ze de beste vrouwelijke 1 van de wereld.”