Handbalsters Dalfsen spelen gelijk in eigen huis

Voorwaarts veel rijper dan groentjes Kwiek

7:49 In een barstensvolle sporthal jachtlust in Twello troefde het uitgebalanceerde Voorwaarts tijdens de handbalderby in de eerste divisie het bezoekende Kwiek op alle fronten af. De veel rijpere thuisploeg versloeg de groentjes uit Raalte met maar liefst 40-27.