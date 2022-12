Handbalsters Heeten, LHC en Wesepe moeten allemaal op zoek naar een nieuwe trainer

Vorig jaar deed het Heeten van trainer Harry Stoeten lang mee om het kampioenschap en ook nu draait de ploeg mee in de top van de hoofdklasse B. Hoewel beide partijen zeer te spreken zijn over de samenwerking is toch besloten om in de zomer uit elkaar te gaan. „Het is een lastig besluit om niet met elkaar verder te gaan, maar het is goed om op tijd te stoppen”, aldus de club.