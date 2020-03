Handbalsters Kwiek mogen toch naar de eredivisie

,,We combineren enkele zaken”, zegt Sjors Röttger, algemeen directeur van het NHV. ,,We gaan zoals gepland de eredivisie bij de dames uitbreiden van tien naar twaalf verenigingen. Het klopt dat daar gisteren nog wat onzekerheid over was, maar dat is nu definitief. Bovendien was de eerste divisie, als enige competitie, al helemaal uitgespeeld. Daarnaast hebben we van Kwiek, maar ook van andere clubs, reacties gekregen op ons besluit om de competitie per direct te beëindigen. Al die zaken hebben we meegenomen in de overweging. Daarom kunnen we nu met honderd procent zekerheid zeggen dat Kwiek promoveert naar de eredivisie.”