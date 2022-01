Handbalsters van Broekland vinden de nieuwe coach in Apeldoorn

volleybal Coronavrij Regio Zwolle Volleybal met hakken over de sloot naar kwartfina­le beker

In een heuse bekerthriller weet Regio Zwolle Volleybal in vijf sets Veracles te verslaan (2-3). Dat is een fijne opsteker, na bijna twee maanden zonder wedstrijden vanwege coronaperikelen. ,,We zijn door en iedereen is er weer, dat is het belangrijkste”, constateert coach Eric Meijer.

28 januari