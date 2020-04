Handbalsters Voorwaarts stappen uit de eredivisie

Financieel gezieen kan de omniclub niet meer voldoen aan de zware eisen die handballen op topniveau met zich meebrengen. ,,Ook de eerste divisie gaat het niet worden”, vertelt Bianca Alferink, voorzitter van de afdeling handbal van Voorwaarts. ,,Daar hebben we ook niet genoeg financiële middelen voor. We waren op de goede weg en hadden enkele potentiële sponsoren op ons lijstje. Door de coronacrisis verkeren die nu ook in zwaar weer en ze gaan nu niets toezeggen. We hebben van alles geprobeerd: bij de gemeente Voorst, zelfs bij de provincie, fondsenwerving. We zijn alles langsgelopen, maar het zit er niet in.”

Videocalls

De speelsters van Voorwaarts zijn nauw betrokken geweest bij de besluitvorming, benadrukt Alferink. ,,Vanaf 12 maart, het begin van de coronacrisis, hebben we regelmatig videocalls met ze gehouden. Dit besluit doet ieders sporthart zeer, van de speelsters en van het bestuur. Het was een heel zwaar besluit. We hebben allemaal super genoten van de promotie, maar we blijven een dorpsclub en het mag niet ten koste van alles gaan. Dames 1 loskoppelen van de vereniging is ook nooit ter sprake geweest.”

Quote Het tophandbal mag niet ten koste van alles gaan Bianca Alferink, Voorzitter Voorwaarts handbal

Wat dit besluit voor gevolgen heeft voor de selectie en de overige teams is nog onduidelijk. ,,Er hebben natuurlijk al enkele speelsters eerder aangegeven te stoppen”, wijst Alferink op Ellen van der Scheer, Melissa van Delsen, Suzanne Groenen en Sharin Aal. ,,Maar ook onze keepster Lieke van der Linden vertrekt sowieso. Zij traint op de Handbalacademie en moet in de eredivisie spelen. Dat is logisch. Er zijn wel meer geluiden, maar daar wil ik verder nog niets over zeggen.”

Voorwaarts heeft bij het NHV een verzoek ingediend om volgend seizoen in de hoofdklasse te spelen, het vierde niveau van Nederland. ,,Eerste divisie en ook tweede divisie brengen nog steeds veel kosten met zich mee. Bovendien zou het gat met tweede team dan te groot worden. Dames 2 is afgelopen seizoen kampioen geworden in de tweede klasse. Voor hen hebben we een promotieverzoek naar de eerste klasse ingediend.”