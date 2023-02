Hap adem in degradatiestrijd voor Wit-Blauw, blessuregolf teistert Sparta

paardensport Het succesver­haal van Dalfsenaar Pim Mulder kreeg met zijn debuut bij Jumping Amsterdam eindelijk een vervolg

Omdat hij nog nooit een parcours van dergelijk niveau had gesprongen, maakte de winst van de Grote Prijs van Ommen in 2018 van Dalfsenaar Pim Mulder in één klap een held. Het succes hield echter ook in dat zijn winnende troef Djoost Again werd verkocht. Mede dankzij twee Lemelerveldse fokkers kreeg zijn succesverhaal na een kleine vijf jaar eindelijk een vervolg, met zijn debuut bij Jumping Amsterdam.

29 januari