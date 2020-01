Harderwijker Kleermaker strandt op BDO WK darts tegen Hogan: ‘Hij speelde waanzinnig’

OKT VOLLEYBAL Oranje even met beide benen op de grond na nederlaag tegen Polen

9 januari De gezichten stonden even anders dan de afgelopen dagen toen het allemaal hosanna was voor de Nederlandse volleybalsters. Donderdagavond werd Oranje door Polen even met beide benen op de grond gezet: 1-3. Nederland was na twee zeges eerder deze week al geplaatst voor de halve finales. ,,Dit moeten we niet in ons koppie laten komen”, zei Laura Dijkema.