Harderwijker Remco Visscher coacht topspits Wout Weghorst: ‘Mindset is de basis van alles’

waterpolo BZC groten­deels akkoord met plannen KNZB, Swol 1894 wacht het nog even af

23 december BZC wacht op witte rook uit Zeist. De eredivisionist uit Borculo is grotendeels akkoord gegaan met het coronaprotocol van zwembond KNZB, waar de waterpoloclubs uiterlijk vannacht akkoord mee moesten gaan. Het is nu afwachten hoeveel clubs met het protocol hebben ingestemd. Daarom is er nog geen definitief programma.