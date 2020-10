Hardloopcoach Dennis Licht: ‘Blijven sporten in deze tijden is ontzettend belangrijk’

Eén speler VVOG besmet met coronavi­rus, acht spelers van de selectie in thuisqua­ran­tai­ne

9 oktober Raymond Schuurman had zijn tas al in de auto staan om naar Harderwijk af te reizen voor de training, maar de trainer van VVOG kon na een paar telefoontjes al weer uitpakken. Een coronabesmetting in de selectie betekende een streep door de training én de streekderby van zaterdag tegen DVS’33.