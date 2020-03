Hardlopen in deze crisistijd? Doe dat alleen en zeker niet te zwaar

Ga alleen op pad

Het RIVM adviseert om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden en minimaal 1,5 meter afstand te houden. Tijdens het hardlopen mag dat zelfs nog wat ruimer worden genomen, want door versnelde ademhaling tijdens inspanning is er meer luchtverplaatsing en daardoor een groter besmettingsrisico. De komende tijd kun je trainingen dus het best alleen afwerken. Mocht je toch samen gaan trainen, blijf dan op gepaste afstand van elkaar en laat die goedbedoelde high five achterwege.

Train niet te zwaar

Het immuunsysteem houdt ziekteverwekkers op afstand. Wanneer een lichaam zwaar wordt belast, verzwakt het immuunsysteem en word je vatbaarder voor virussen. Met het coronavirus in de lucht kan extreme inspanning (lange duurloop of pittige intervaltraining) het beste vermeden worden. Lichte activiteit heeft daarentegen een positieve invloed op de werking van het immuunsysteem. De hartslag kan een goede indicatie geven over de intensiteit van een training.

In groenten en fruit zitten veel vitamines en mineralen die het immuunsysteem versterken en het lichaam helpen infecties te bestrijden.

Eet gezond

Om weerstand te houden, is het goed om gezond te eten. In groenten en fruit zitten veel vitamines en mineralen die het immuunsysteem versterken en het lichaam helpen infecties te bestrijden. Met name vitamine D, vitamine E, zink en selenium hebben een positief effect op de weerstand. Slik eventueel een voedingssupplement om voldoende binnen te krijgen. Suiker kun je beter laten staan, want dit maakt je juist vatbaarder voor ziekte.

Bij slaaptekort is het immuunsysteem minder actief, waardoor de kans groter is dat een virus vat op je lichaam krijgt.

Slaap

De makkelijkste manier om te zorgen voor een goed werkend immuunsysteem is misschien wel voldoende slaap. Bij slaaptekort is het immuunsysteem minder actief, waardoor de kans groter is dat een virus vat op je lichaam krijgt. Hoeveel slaap precies nodig is, verschilt per persoon, 7 tot 9 uur per nacht zou voldoende moeten zijn.

