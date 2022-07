Harry van den Brink stopte als coach van EVV, maar duikt nu als coach van VC Sneek op in de eredivisie

volleybalHarry van den Brink was normaal gesproken komend seizoen geen volleybalcoach meer. Maar toen de hartenkreet uit Sneek kwam, ging de oud-international toch overstag. Zo komt de Hattemer terug in de eredivisie.

Van den Brink (53) was de laatste 5 jaar coach van de mannen van EVV, in de topdivisie. Hij had zich voorgenomen om zeker een seizoen niets te doen, ondanks diverse telefoontjes van belangstellende clubs.

Zijn beeld veranderde door een telefoontje van VC Sneek. In Friesland was de paniek uitgebroken omdat Vera Koenen, die de nieuwe trainster zou worden, van mening was dat de selectie niet breed en sterk genoeg was voor een goede klassering in de eredivisie. Mede vanwege de grote reisafstand zag Koenen daarom af van een dienstverband in Sneek.

Van den Brink ging de gesprekken met Sneek aan, raakte overtuigd van de plannen en stemde na een paar dagen bedenktijd in. Het betekent wel dat de oud-international zich de komende weken in het vrouwenvolleybal moet verdiepen, want hij zat de laatste tien seizoenen enkel bij mannen langs de lijn.

De nieuwe coach zal vooral afgaan op de informatie van assistent- en interim-coach Henriëtte ter Steege. Maar Van den Brink weet ook dat Sneek een volleybalbolwerk is, met enthousiast publiek. Aan de selectie moet nog wel wat gebeuren, die is met 10 speelsters aan de kleine kant.