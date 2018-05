Heerde als thuis voor skeelertop: 'Colombia is een land apart'

Mooi, die omhelzing tussen Bertus Dokter en Orlando, de coach van de Colombiaanse inline-skaters - met zonnehoed. Zijn Zuid-Amerikaanse pupillen komen graag naar Heerde, naar het skeelerdomein dat Dokter in het noorden van de Veluwe heeft gecreëerd. Ook dit zonnige weekeinde, tijdens de Holland Cup.

Sinds 2005 zijn ze er onafgebroken, en vaak met een presentje voor de gastheer in de koffer. ,,Twee jaar geleden namen ze nog tien pakken koffie mee, maar dat worden er steeds minder", zegt Dokter lachend. Colombia kan namelijk niet alleen heel goed inline-skaten, maar levert ook nog eens uitstekende koffiebonen.

Doperwten

Vooral op het gebied van skeeleren kan Nederland zich spiegelen aan de Colombianen. Dat geldt voor alle landen, overigens. Want beter ga je ze op de aardbol niet tegenkomen. ,,Voor Nederland is het simpel: wij hebben een schaatsnatie, zij hebben een skeelernatie. Het is daar de op een na grootste sport. Wij zien Ajax en Feyenoord in stadions, in Colombia kun je in zo'n setting naar het inline-skaten kijken. Het is een land apart, daar is het net alsof je een blik doperwten lostrekt."

Een van die 'doperwten' is de jonge Valeria Gonzalez, bezig aan haar eerste seizoen bij de senioren. Zij is voor het vijfde jaar in Heerde, op een baan die zij adoreert. ,,Ze hebben hier een van de beste banen. I love this track. Voor mij is het geweldig om hier te rijden. En het is eindelijk eens lekker weer. Normaal gesproken is het altijd koud hier, nu schijnt de zon volop. Perfect voor ons."

Ze erkent dat de Colombiaanse inline-skaters amper te overtreffen zijn. Maar met alleen wedstrijdjes tegen landgenoten rijden wordt niemand beter, stelt Gonzalez. ,,Sandrine Tas uit België en Francesca Lollobrigida uit Italië behoren ook tot de wereldtop. Tegen hen moeten we juist racen, we hebben ze nodig om beter te worden. Dus wedstrijden als deze zijn ideaal."

Temperament

Het is drie dagen lang een en al bedrijvigheid op en rond de skeelerbaan in Heerde. Om de paar meter hoor je een andere taal. Van het Duits - 'abwechseln, abwechseln' - naar het Italiaans. En weer verderop hoor je de Colombiaanse coach zijn pupillen fanatiek toejuichen. 'Controle, controle, controle', roept hij in het Spaans. ,,Mooi, dat temperament", stelt Dokter.

Hij geniet zichtbaar van al die verschillende nationaliteiten, maar trekt tegelijkertijd - en niet voor het eerst - een zorgwekkende conclusie. ,,We hebben nu 25 landen en 535 deelnemers van de partij, maar geen televisie. Ja, Sporza. De Belg. Maar het geeft aan dat je de sport nauwelijks onder de mensen krijgt. Misschien is de NOS er volgende week wel bij het NK, maar dat zal wel een item worden over de broertjes Mulder, op weg naar het nieuwe schaatsseizoen. Dan gaat het wéér over schaatsen en niet over skeeleren. Daar lopen wij best vaak tegenaan."

Hard nodig