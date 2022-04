Heeten terug aan kop van hoofdklasse, SDOL fileert arme hekkensluiter

Tegen de Cirkeltijgers kwam Heeten in eigen huis geen moment in de problemen. Stoeten: „De wedstrijd was een stuk beter dan de vorige keer tegen hen. We hadden wat moeite met hun twee goede opbouwsters, maar toen we in de tweede helft verdedigend de puntjes op de i hadden gezet, was het gespeeld. We waren scherp in de omschakeling en lieten mooie aanvallen zien.”