Heijnen troeft Leerkes af en wint Ronde van Ugchelen

Ondanks de 62 voorinschrijvingen stonden er om 19.30 uur maar 43 renners aan de start voor de koers voor amateurs, en elite/beloften. De wedstrijd over 80 kilometer (62 ronden van 1500 meter) was enerverend. Leerkes koos al vroeg de aanval, maar het peloton kwam steeds terug. „Het was een actieve koers, waar veel werd gedemarreerd. De gemiddelde snelheid van het peloton was 43 kilometer per uur, het lag niet vaak stil.