Hellas ’63 wint en staat opeens bovenaan

Hellas beloonde daarmee hard werken en geloof in eigen kunnen en was de wedstrijd voortvarend van start gegaan. Het stond in no time voor met 3-0. Trainer Albert Wagenaar van de Friese ploeg banjerde onrustig langs de kant en zocht veelvuldig de dialoog met zijn verdedigers. Daardoor kreeg hij de Friese machine op gang wat resulteerde in een kentering in de wedstrijd. Het werd na 7-3 opeens 7-7. De gasten gingen uiteindelijk met een 12-16 stand naar de thee.