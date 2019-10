Henk Lubberding: uitvinder op de fiets, boer tussen de koeien

Laatst kreeg Henk Lubberding nog een verzoek van uitgever Voetbal Inside, bekend van de bestsellers Kieft en Gijp. Of de kleurrijke oud-renner wilde meewerken aan een boek over hem. ,,Al vanaf het moment dat ik gestopt ben met wielrennen (zo’n 27 jaar geleden, red.) willen uitgevers een boek over mij schrijven. Gelukkig heb ik dat allemaal nog net tegen kunnen houden”, vertelt Lubberding terwijl hij op een trap staat en klust aan zijn oude boerderij in Voorst. Daar raast vanmiddag het peloton voorbij tijdens de tweede etappe van Olympia’s Tour, van Twello tot Twello. ,,Vertellen over mijn carrière doe ik nog dagelijks, graag zelfs, maar met mijn mond, niet op papier.”