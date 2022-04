Heren en dames van HC Zwolle verliezen beiden nipt

Alex Mulder zag de mannen verliezen van Huizen met 2-3. ,,We stonden al heel snel met 0-3 achter. We misten een paar belangrijke spelers en van de jongeren kunnen we nog niet zoveel van verwachten. Na rust hebben we wel de spanning teruggebracht en speelden we beter. We kwamen door Jeremy Borgonje, die twee keer scoorde, nog terug in de wedstrijd. Zij waren gewoon beter, dus meer zat er niet echt in.”