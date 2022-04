Herenteam ZLTB moet meteen uitwijken en beleeft lastige competitiestart

Aanvoerder Robert Jan Kleute legt uit. ,,We hebben nog geprobeerd om twee banen in Kampen te regelen, maar dat is niet gelukt. De tegenstander had de eerste keuze en dan spelen ze natuurlijk liever zelf thuis. Maar geen probleem want de gravelbanen hier zijn prima. Minder goed nieuws is dat Marc Duncker geblesseerd is en daarom niet de eerste herensingel en -dubbel kan spelen. We moeten vooraf dus al twee partijen opgeven.”