HéScheids: Champions League-hymne in Kampen, ingooi is assist bij SC Genemuiden

PAARDENSPORT Cornelis­sen en Nekeman kopiëren hun uitslag in wereldbe­ker Neumünster

16 februari Dressuuramazones Adelinde Cornelissen en Denise Nekeman zijn in de kür op muziek in het Duitse Neumünster op precies dezelfde plek geëindigd als in de Grand-Prix. De Nijkerkse Cornelissen eindigde onlangs een nieuw persoonlijk record met Zephyr weer als vijfde, achter de volledig Duitse top. De Hasseltse Nekeman (Boston) werd opnieuw achtste.