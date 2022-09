Het amateurvoetbal gaat eindelijk echt van start en er zal dit seizoen veel naar beneden gekeken worden

waterpolo zwolle Valse start voor waterpo­loërs De Reest en Deltasteur: ‘Op een gegeven moment kun je het niet meer bijbenen’

Zowel de mannen van De Reest als die van Deltasteur zijn het seizoen in de derde divisie C slecht begonnen. In Meppel werd het 10-17 voor De Mors, terwijl de Kampenaren zich stukbeten op de studenten van De Walvisch. In Groningen kwam er 15-6 op het scorebord.

18 september