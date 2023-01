Het amateurvoetbal ontwaakt weer, met meteen een paar krakers

futsal Zaalvoet­bal­lers AGOVV blameren zich in beker; Apeldoor­ners afgedroogd in Gouda

AGOVV Futsal is het jaar 2023 dramatisch begonnen. De Apeldoornse eredivisionist blameerde zich vrijdagavond in het bekertoernooi. Met een beschamende 10-2 nederlaag kreeg de ploeg van coach Muammer Ertan in Gouda een gevoelig pak op de broek van het een klasse lager uitkomende GZV Watergras.

14 januari