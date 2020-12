Het gaat niet zoals het moet met schaatssprinter Gijs Esders uit Deventer. Wat is er mis?

Mens en sportGijs Esders (28) is sinds dit seizoen professioneel schaatser. De geboren Deventenaar maakte deze zomer de overstap naar de commerciële schaatsploeg Team Reggeborgh, maar worstelt nog met die verandering in zijn leven. ,,Ik denk nu bijna alleen nog maar aan schaatsen.”

En dat lijkt een positieve ontwikkeling, maar dat is het niet altijd merkt de 28-jarige schaatssprinter. ,,Ik ben nu professioneel schaatser en ik dacht eerlijk gezegd die stap wel even te kunnen maken.” Aan de ene kan vond hij het belangrijk om met één been in de maatschappij te blijven staan, aan de andere kan is Esders gebrand op beter worden en zich ontwikkelen als schaatser.

De laatbloeier - hij is immers al 28 jaar - vestigde twee jaar geleden zijn naam toe hij zich verrassend wist te plaatsen voor wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. Het was hetzelfde jaar dat hij de 35-seconden grens wist te slechten op de 500 meter. Zijn persoonlijke record zette hij neer op 34,99 seconden, een tijd die hij gek genoeg al maanden eerder op zijn schaatsschoen had laten schrijven.

Dat ruiken aan succes betekende voor hem de opstap naar meer, al werd hij pas aan het einde van vorig seizoen voor het eerst gevraagd voor een commercieel schaatsteam. Er kwam ruimte binnen de ploegen door het stoppen van gerenommeerde sprinters als Michel Mulder bij Reggeborgh en Jan Smeekens bij Jumbo-Visma. Het werd Team Reggeborgh, waar Esders na de grote stoelendans in de schaatswereld in één ploeg kwam met erkende schaatssprinters als Ronald Mulder en Kjeld Nuis.

Toch hield hij zijn ‘normale’ baan in eerste instantie voor twaalf uur per week aan, maar in augustus besloot Esders toch voor het fulltime schaatsbestaan. ,,En die overstap blijkt toch wat meer tijd te kosten dan ik vooraf dacht", geeft hij grif toe, net nadat hij een teleurstellend NK Sprint achter de rug heeft. ,,Ik moet geduldig zijn en dat is als sprinter nog wel eens moeilijk. Dit is een grote verandering in mijn leven. Ik ben fulltime schaatser nu. Waar ik normaal wel eens thuis kwam en ging lunchen, kon ik mijn focus op mijn werk zetten. Afleiding, precies. Mijn gedachten zijn nu permanent op schaatsen gericht. Wat ben ik aan het doen? Waar kan het beter? Wil ik morgen nog iets anders doen in mijn training? Ik ben nu 24/7 met mijn sport bezig.”

Voorlopig is het de frustratie de boventoon voert, vooral omdat de resultaten nog niet zijn zoals hij graag wil. ,,Maar dat is wel iets dat al een tijd aan de gang is. Het hele voorseizoen ging nog niet goed. Het is een lang proces geweest vanaf de quarantaineperiode begin oktober tot nu. Daar begon het verhaal. Ik ben steeds materiaal aan het wisselen, heb mijn schoenen gewisseld en de ronding veranderd.”

Alles omdat Esders verwachtte snel resultaat te boeken omdat hij met de beste sprinters van Nederland trainde. ,,Ik wilde beter worden, sneller. Als je dan bij zulke toppers in de ploeg komt en met een trainer die olympisch kampioen op de 1000 meter is dan praat je al snel over verbeterpunten. Dan heb je het over materiaal, rondingen, hardheid van de schaatsschoen. Waar let jij op, is dan de vraag. En als Kjeld Nuis dan vertelt dat hij het op die manier doet, ga je op onderzoek uit en neem je als nieuwkomer die raad aan. Je moet je kansen immers pakken als je graag wilt leren zoals ik.”

De eerste resultaten hoopte Esders te zien begin oktober toen de meeste commerciële schaatsteams een trainingskamp belegd in Duitsland, Inzell om precies te zijn. Maar daar sloeg het onheil toe. Eerst waren enkele buitenlandse schaatsers die positief testten op corona, later was ook ploeggenoot Kjeld Nuis ziek. ,,Inzell zou het moment zijn om echt met schaatsen te starten. Dan ruil je de fietstrainingen echt in voor ijs, iedereen keer er naar uit. En het was voor mij het moment om te kijken hoe het met het nieuwe materiaal en afstellingen zou gaan.”

Maar na twee dagen kon de ploeg alweer naar huis door de positieve coronatest van Kjeld Nuis. In Nederland werd de ploeg in teams van twee of drie personen verdeeld om vervolgens in quarantaine te gaan op een vakantiepark.

Toen hij daarna weer het ijs op mocht, was hij alleen het goede gevoel kwijt. ,,De nieuwe afstellingen deden mijn gevoel geen goed, ik heb er nog wel lang aan vastgehouden, wilde het een kans geven. Maar het moet sneller.”

Het gaat tussen de oren zitten, wil Esders maar zeggen. Want tijdens het NK afstanden eind oktober veranderde hij tussen de afstanden die hij schaatste toch weer van schoen. ,,Ik was alleen maar op zoek naar dat goede gevoel van een paar jaar geleden. Elke week begon ik weer met een positief, lekker gevoel, maar aan het einde van de week reed ik toch weer langzamer dan ik wilde. Het gaat ophopen in je hoofd. Het wordt ‘moeten’.”

Esders wordt getest op zijn weerbaarheid. ,,Ik ben weer helemaal terug naar mijn oude materiaal, wat dus niet betekent dat dat gevoel ook direct terug is. Je merkt toch dat het zoeken is naar wat ik vorig jaar deed. Waar zat de druk, hoe bewoog ik? Waar lette ik op. Ik kan het me bijna niet meer herinneren want ik reed toen op de automatische piloot. Zat ik lekker in mijn vel en dacht er niet over na. Pffff, moeilijk hoor.”

Na de eerste dag van het NK sprint stonden de tranen in zijn ogen. ,,Na afloop was ik het spoor wel even bijster. Ik heb best goed geslapen na de eerste dag, maar pas nadat ik alles er uit had gegooid in gesprekken met de coaches. Dan staan de tranen in je ogen, natuurlijk. Dit is je passie, je liefde en je leven. Als dat niet gaat zoals je wilt, zoals je hoopt, dan is dat zo frustrerend. Het hoopt zich op en je wilt dat het een keer goed valt.”

Geduld dus. Zijn trainer Gerard van Velde stelt hem gerust. ,,Hij zegt dat het komt, dat het goede gevoel dichterbij is dan ik denk. Daar houd ik me aan vast. Ademhalen en door. Nu weer even gas terug en dan tussen kerst en oud en nieuw knallen.”