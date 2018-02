Het hart van Elis Ligtlee maakt een sprongetje: toch op het WK

Want hoewel Ligtlee zich niet plaatste voor het WK op de keirin en sprint, wees Huck haar alsnog een plek op het WK aan, al is het op de 500 meter tijdrit, een niet-olympisch onderdeel. ,,Ik was al lang blij dat ik alsnog in Apeldoorn in actie mag komen. Op mijn baan, waar vrienden en familie op de tribune zullen zitten. In een vol huis, dat geeft energie. Het is moeilijk aan te geven of ik kans maak op de 500 meter. Ik weet wel dat ik in Portugal grote stappen heb kunnen zetten. Op het gebied van kracht, mijn tijden. Het starten uit de startmachine, dat had ik al een tijd niet kunnen trainen. Het heeft me wel een goed beeld gegeven welk niveau ik nu heb. Ik heb mezelf positief verbaasd. Dat was het lekkere in Portugal. Er was totale focus op het wielrennen, geen afleiding. Als je vanuit huis traint, ben je snel geneigd om met andere dingen bezig te zijn. Je moet toch een keer boodschappen doen.''