Het ingenieuze plan van Michael Greeve en Pim Mulder leidt net niet tot de overwinning bij CSI Ommen

korfbal Kampioen Sparta gaat goed om met zenuwen en promoveert naar ereklasse, maar: ‘Daar hebben we niets te zoeken’

Sparta heeft het kampioenschap in de overgangsklasse op zijn naam geschreven. In eigen huis werd CSL op een 15-10 nederlaag getrakteerd. Door de nieuwe competitieopzet speelt Sparta volgend seizoen in de ereklasse. ,,Een avontuur waarin we niets te verliezen hebben.”