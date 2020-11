Het seizoen voor motorcoureur en wereldkampioen Jeffrey Buis begint op Assen

NK allround schaatsen Carlijn Achtereek­te niet op het ijs in Thialf, maar thuis balend voor de buis door rugblessu­re

22 november Voor de televisie in plaats van op het ijs. Dat was niet de bedoeling voor de Lettelse Carlijn Achtereekte. De 30-jarige schaatsster hoopte met een twee goede lange afstanden en een stabiele 1500 meter mee te kunnen doen om de medailles op het NK allround. Maar een dag voor aanvang schoot het in haar rug.