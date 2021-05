Het wordt steeds moeilijker om lange wielerkoersen te houden, maar de Omloop van Staverden is hét antwoord

PAARDENSPORT Marc Houtzager toont met Dante meteen uitsteken­de vorm tijdens Dutch Masters

23 april Het was de vraag of regerend Nederlands kampioen Marc Houtzager met Dante klaar was voor het grote werk na twee maanden stilstand, door het coronavirus en het Rhinovirus. Het bevestigende antwoord werd vrijdagavond in de Bossche Brabanthallen gegeven tijdens de Dutch Masters. De combinatie werd vierde in de hoofdproef.