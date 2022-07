Hidde (24) uit Zutphen ging naar Afrika om voetbaltraining te geven: ‘Zo mooi om iets te kunnen betekenen’

Apeldoorn­se volleybal­ster Stéphanie Lankhorst (20) op avontuur in The Big Apple

Ze kijkt haar ogen uit in de stad die, zoals het lied zegt, nooit slaapt. Daar waar ze studeert, maar vooral volleybalt. In haar vroege jaren was Stephanie Lankhorst (20) een talentvol jeugdspeelster van Dynamo in Apeldoorn, nu staat ze op het veld voor Mercy College in New York. Ze raadt het iedereen aan. ,,Als je kunt sporten en studeren in Amerika, moet je het echt doen.”

8 juli