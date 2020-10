Hierdenaar Kleermaker rekent bij EK darts af met kampioen Cross

Wilken wint in Polen, Greeve opnieuw de beste in Winter Classics

12 oktober Jordy Wilken sloot zondag de korte internationale drie-sterren wedstrijd in het Poolse Strzegom als winnaar af. Voor de Olster eventingruiter was het pas zijn tweede internationale zege. Springruiter Michael Greeve won een dag eerder de Grote Prijs van de Winter Classics in IJsselmuiden, nadat hij vorige week ook al de eerste GP in die serie won.