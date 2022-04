Historische promotie voor zaalkorfballers van Unitas: ‘Wij gaan naar de League toe’

Unitas werd in een stampvolle hal in Dordrecht gesteund door een groot in oranje kleding gehuld supporterslegioen. In de spannende finale bleven beide ploegen in de eerste vijf minuten nog zonder doelpunten, totdat Noah Bijsterbosch de ban brak. Vervolgens bleef Unitas tot 4-5 steeds een puntje voor lopen op HKC, onder andere door twee treffers van Daan Reijgersberg, die de eerste helft nadrukkelijk aanwezig was.