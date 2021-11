Hockeyclub De Mezen neemt afscheid van overleden Anna: ‘Op zulke momenten zie je wat de vereniging waard is’

Afrikaanse connectie moet Apeldoorn­se rugbyers van The Rams vooruit helpen

De rugbyers van de Apeldoornse Rams verkeren, na het verlies met 15-30 tegen Eemsland 2, weliswaar in de onderste regionen van de ranglijst, maar van paniek is voorlopig geen sprake. Logisch want de reden is bekend. De ploeg onderging deze zomer een ware metamorfose. Daar bovenop kwam een Afrikaans sausje. Aan de nieuwe trainer Sylvan Vonken (26) de schone taak om te bouwen aan een nieuw team.

7 november