Hockeyers Deventer en Zutphen beginnen 2022 met 5-3 zege, Zutphense hockeysters vergeten te scoren

Bas Jonker, coach van de Deventer hockeysters, was content met de 2-1 zege van zijn ploeg. ,,Als je wint ben je al snel tevreden”, aldus Jonker. ,,Maar we hebben goed gespeeld, al werd het in het laatste kwart wat chaotisch. HCM kwam in de laatste tien minuten terug tot 2-1 en dan wordt het toch nog spannend. Maar we hebben uiteindelijk gewonnen, dus ik ben tevreden.”