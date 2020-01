Hockeyers Hattem willen in de zaal terug naar de landelijke top

ZAALHOCKEYIs zaalhockey een leuke bezigheidstherapie, of een echte sport? Bij MHC Hattem is voor het antwoord op die vraag een simpele vingerwijzing naar zes landstitels voldoende. Een stapje lager, in de oostelijke topklasse, houdt de traditieclub na twee speeldagen zicht op een plek in de hoofdklasse.

Rogier van der Meer is coach van Hattem 1 en bovendien oud-speler. Hij weet dus dat het indoorhockey stevig verankerd is binnen de club. Jarenlang organiseerde Hattem in de Zwolse Stilohal een internationaal toernooi met een ijzersterk deelnemersveld. ,,Techniek staat bij Hattem hoog in het vaandel. Toen ik in de begin jaren negentig nog in de jeugd speelde trainden we zelfs in de zomer door in de Hattemse Daendelshal. Daar kon je zoveel vaardigheden zoals ‘stickhandling’ verder ontwikkelen.”

In 1990 werden de Hattemers voor het laatst kampioen van Nederland. Cornerspecialist Peter Kooke maakte deel uit van dat team. ,,We benaderden het zaalhockey altijd bloedserieus. Onze kracht? Techniek, handelingssnelheid, tactisch inzicht en teamspirit. We kregen daarmee bijna iedere tegenstander op de knieën. Oranje Zwart, met toch de nodige internationals in de ploeg, verloor van ons in de finale met 7-5.”

Een geducht Hattems wapen was de lange doelman Niek van Exel, die bij strafcorners mee naar voren ging en met zijn keepershandschoen als perfecte stopper fungeerde. ,,Wij profiteerden er optimaal van. Kort daarna veranderden de regels en mocht de keeper de middellijn niet meer over.”

EK-indoor

De kampioensformatie van coach Ger Eikelboom nam in januari 1991 deel aan het EK-indoorhockey in Duitsland. De weg naar de finale werd daar pas afgesneden door de thuisclub Limburger HC. Kooke: ,,We eindigden uiteindelijk als derde en Fokke-Jan Middendorp werd topscorer van het toernooi. We speelden in een enorme hal met heel veel publiek.”

In de Heinz Wolf-Sporthalle in Limburg an der Lahn zaten ‘gewoon’ vierduizend toeschouwers.

Die zijn er 29 jaar later bij lange na niet in sporthal De Spil in Nieuwleusen, het podium voor de duels in de topklasse tegen GCHC en Nijmegen.

Bij Hattem zijn de paradepaardjes Floris Middendorp (Amsterdam) en Karst Timmer (HGC) even terug als dispensatiespelers. ,,Zij vinden het prachtig weer een tijdje ‘thuis’ te zijn en zorgen voor een enorme ‘boost’ binnen het team”, weet Van der Meer.

Met de goudhaantjes en ook Tijn Tjoelker weer tijdelijk in het bordeauxrood, speelt Hattem in één van de twee topklassen van het district Noord-Oost. Door twee zeges zijn de Veluwenaren met NMHC nog zonder puntverlies.

Apotheose

Na de 4-2 zege op GCHC is de clash tegen de Nijmegenaren de apotheose van de speeldag. De middenmoter uit de promotiedivisie is taai, komt met 0-2 voor tegen een aanvankelijk te voorzichtig spelend Hattem. De aansluitingstreffer valt via Middendorp, het is de ruststand. Hattem komt daarna op 2-2, maar Nijmegen anticipeert en loopt uit naar 2-4. Timmer brengt zijn team opnieuw dichterbij, een schot op de paal voorkomt daarna een gelijkspel.