Hockeyers van Deventer houden kampioen AthenA op een gelijkspel, vrouwen van Deventer en Zutphen winnen laatste duel

dammen Nederlands kampioen­schap sneldammen: ‘Pure topsport in Apeldoorn’

Stop Nederlands 160 beste dammers in twee bedompte ruimtes met fraai zomerweer en laat ze sneldammen. Maximaal vijf minuten denken over jouw zetten en vooral de tegenstander observeren. Het resultaat: pure topsport in het denkcentrum Noord in Apeldoorn.

12 juni