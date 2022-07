Hoe de voorzitter een liefhebber werd: Rayn Schlossarek bouwt Rugby Club Dronten vanaf de grond op

Rayn Schlossarek had tot een jaar of drie geleden amper van rugby gehoord, laat staan dat hij de regels in zijn hoofd had zitten. Hoe anders is dat nu, als voorzitter van de nog jonge Rugby Club Dronten. Had Schlossarek eerder geen flauw benul van de regels, inmiddels is hij een echte liefhebber geworden.