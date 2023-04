Hoe een ontspannen kampioenspotje in Elburg ontaardt in een thriller om van te nagelbijten

Rugby Pickwick Players boeken prima resultaat op weg naar ‘Super Sunday’

Pickwick Players dendert door in de tweede klasse. ERC’69 werd door de Deventer rugbyers met 50-12 verslagen. Aanvoerder Pim Hazelhoff, weer van de partij nadat hij de wedstrijd vorige week tegen Waterland had gemist, was tevreden met het resultaat en het spel van zijn ploeg.