Hoe een vervelend scenario Devinco een horrorseizoen bezorgde

Korfbal Devinco heeft lot niet in eigen hand, KVZ onderuit in ‘chaotische’ wedstrijd tegen Woudenberg

Devinco heeft handhaving op de laatste speeldag niet in eigen hand. Dat is de conclusie na het gelijkspel (18-18) tegen Revival. Ook KVZ slaagde er dit weekend niet in om te winnen. In de strijd om de tweede plek verloren de Zutphenaren van Woudenberg: 20-23.