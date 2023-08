Hoe het vertrokken ‘fenomeen’ Memphis voor laatbloeier Mulder alsnog bijzondere deuren opende

Had je gedacht dat Memphis en jij hiertoe in staat waren, rijden op het allerhoogste internationale niveau?

,,Ik denk dat ik het kan, anders begin ik er niet aan. Dat is mijn stelling. Dus dat ik het zelf kon, daar had ik vertrouwen in. Toen ik hem als jong paard kreeg, wist ik alleen niet dat ik op de rug van een fenomeen zat.”

,,Dat ik hem een fenomeen noem, komt door zijn enorm goede karakter. Als een paard als Memphis denkt dat het ‘erover’ kan, dan doet hij er een tandje bij. Niet omdat hij allergisch is voor die balken, maar omdat hij er foutloos over wil. Wij ruiters kunnen zeggen hoe we het hebben willen, maar dat paard moet met je meedoen. Als de vrachtwagen aangaat, staat hij vooraan.”

Welk moment met Memphis beklijft het meest?

,,Dan denk ik toch aan Leeuwarden vorig jaar oktober, aan de tweede plek in de internationale Grote Prijs. Dat hij laat zien wat hij kan en dat het daarom lukt om twee foutloze omlopen te rijden. Hoewel je de winst net misloopt, is dat een geweldig gevoel.”

Er was destijds ook al veel interesse voor hem. Zie je het als beloning dat je Memphis mocht blijven rijden?

,,Nadat ik het paard in eerste instantie verkocht had, vroeg de eigenaar mij of ik Memphis naar een hoger niveau wilde brengen. Na Leeuwarden reed ik onder meer de grote internationale concoursen van Maastricht, Amsterdam en Aken. Tussendoor maakte ik met hem ook nog mijn Oranjedebuut. Dus voor mijn gevoel is alles gelukt.”

,,Dat de eigenaar na de tweede plek in Leeuwarden ‘we rijden nog even door’ zei, geeft veel voldoening. Het applaus dat je van vijftigduizend toeschouwers in Aken krijgt, is geweldig. De eigenaar wil zelfs een nieuw paard voor mij kopen, want wat er rond Leeuwarden gevraagd werd, was een schijntje van wat hij opleverde. Misschien heb ik er een eigenaar voor het leven bij. Dit smaakt naar meer.”

Het is ook wel prettig dat je altijd vrolijk bent en nu Memphis verkocht is niet in zak en as zit.

,,Haha. Ik heb thuis inderdaad niet met de deuren lopen smijten. We waren al eerder dicht bij een verkoop, daar had ik wel een minder goed gevoel bij. Toen dat afketste, was ik daar ook wel blij mee.”

,,Hij is naar de Franse amazone Lara Tryba. Hij krijgt een super leven daar, daar gaat het om. Uiteindelijk bepaal ik zelf, samen met de eigenaar, aan wie we verkopen. Als Memphis dan zo terechtkomt, geeft mij dat een heel goed gevoel.”

Hebben het rijden bij het CHIO in Aken en het trainen bij voormalig wereldkampioen Franke Sloothaak een nog betere ruiter van je gemaakt?

,,Gelukkig schaats ik niet, want dan was ik te laat geweest. Ik ben zeker een betere ruiter geworden. Hoe hoger de hindernissen worden, hoe meer je op je paard moet vertrouwen. Je wilt eigenlijk meer doen als ruiter, maar je moet minder doen. Dat doe ik nu ook al wat eerder bij mijn andere paarden. Dat is te danken aan Franke.”

Je maakte mede door Memphis een reuzensprong op de wereldranglijst. In hoeverre hoop je met zijn opvolger Viktor te profiteren van die sterk verbeterde status?

,,Hij is nu veruit mijn eerste paard en klaar om het stokje over te nemen. Ik hoop dat we met Oranje naar Warschau mogen, voor de finale van een kleine serie landenwedstrijden. Viktor is veel meer een binnenvetter, dus daar moet ik anders mee trainen. Memphis groeit juist van aandacht. Bij het binnenkomen in een volle arena, zoals in Aken, lijkt Viktor te denken: oei, wat een lawaai.”