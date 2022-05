Hoe ouder hoe beter; dressuurpaard Boston van Denise Nekeman is bezig aan zijn tweede jeugd

Handbal eredivisie Trotse Hoogeveen coacht Kwiek net niet naar een megastunt tegen VOC

Vijftig minuten was Kwiek meer dan gelijkwaardig aan regerend landkampioen VOC. Alleen in de eerste en laatste vijf minuten was de Amsterdamse titelkandidaat de betere ploeg. En dat was genoeg voor een 33-38 zege. Voor de Raalter handbalsters was het treffen een bevestiging dat er veel potentie in de huidige selectie zit.

