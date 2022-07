Hoe ruiter Hessel Hoekstra uit Lelystad in het Twentse land tot wasdom komt

Bij een ponyconcours in Kootwijkerbroek, jaren geleden, valt Hessel Hoekstra meteen op, herinnert Bernadet Wiefferink - van Stal Wiefferink in Wierden - zich. ,,Hij zat zo ontzettend mooi op zijn pony. Dat heet talent. We raakten met zijn ouders aan de praat. Mijn man Erik zei tegen hem: ‘Als jij later groot bent, mag je bij mij komen werken’.”