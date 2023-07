Hoeve en Bieshaar van Hammers op pad met nationale basketbalploeg, met Olympische Spelen als stip aan horizon

De eerste etappe is deelname aan het pre-olympisch kwalificatietoernooi, dat op 13 augustus in Istanbul begint met een wedstrijd tegen Zweden. Shivek heeft een jonge groep geformeerd, die aan de hand van Keye van der Vuurst de Vries, Charlon Kloof en Yannick Franke stappen vooruit moet zetten. Bieshaar speelde zes jaar geleden zijn eerste interlands en was er dit voorjaar ook bij. Hoeve staat voor zijn debuut in Oranje. Boyd van der Vuurst de Vries is ook opgenomen in de groep, het is nog onduidelijk of hij na de zomer nog in Zwolle speelt.