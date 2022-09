Hoge energieprijzen leggen bom onder sport in Oost-Nederland: ‘Het is hopen op een zachte winter’

Heerdense volleybal­scout Van den Broeke bespio­neert WK-tegenstan­ders Oranje: ‘Tactisch plan is geen computer­spel’

Het openingsweekeinde van het WK volleybal in Nederland verliep voor Oranje soepel. En in de zeges van de vrouwen op Kenia en Kameroen heeft Matthieu van den Broeke een aardig aandeel. De Heerdenaar is als scout verantwoordelijk voor de analyse van de tegenstanders. ,,Bijzonder, ik had dit nooit verwacht.”

