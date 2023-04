Holtense bakkenist Rietman blijft meedraaien bij WK-top, wederom vierde in GP

Voor de tweede week op rij eindigde Holtenaar Dion Rietman met zijn stuurman Justin Keuben als vierde in een Grote Prijs voor het wereldkampioenschap, ditmaal in die van Portugal. Het duo vindt zichzelf logischerwijs terug op een vierde plek in de WK-stand, maar had al minstens één keer op het podium moeten staan.

Dat het duo goed is in de kwalificatie op zaterdag, bewees het vorige week al in Spanje met een tweede plek in de groep. In het Portugese Alqueidão waren Rietman en Keuben zelfs de snelsten van hun groep.

Het vervolgens profiteren van die goede kwalificatie en dag later in de twee omlopen lukte net als in het Spaanse Talavera de la Reina nog niet helemaal, al was het wel beter. Nu had het duo nu maar één flutstart. ,,We werden aangetikt en moesten haast helemaal van de laatste plek naar voren rijden. Omdat we de snelheid er flink in hadden, lukte dat met een zesde plek prima”, aldus Rietman.

‘Podiumplek komt wel’

In de tweede manche was het duo wel goed weg, maar koos het er al snel voor om de race veilig uit te rijden. In de tweede omloop kwam het zodoende als derde over de streep, wat Rietman wederom zeer tevreden stemde. ,,De combinaties vooraan rijden bijna allemaal ongeveer dezelfde rondetijden, wat het lastig maakt om in te halen, helemaal als de snelheid al hoog is. Het gat achter ons werd al snel groter. Daardoor waren we vrij snel tevreden, want dat moet je ook een keer zijn. Zo’n WK-start hebben we immers nog nooit gehad. Ondanks dat we nog niet op het podium hebben gestaan, ben ik ervan overtuigd dat die podiumplek komt als we deze vorm vasthouden.”