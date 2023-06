Holtense bakkenist Rietman komt er in Poolse GP niet aan te pas door botsingen en ander ongemak

De kwalificatie verliep voor het duo nog goed met een tweede plek in hun groep, maar in de race kwam het er volgens Rietman in beide manches geen moment echt lekker in. Toch pakte het nog wat WK-punten in de eerste manche, met een plek in de middenmoot. ,,We werden direct bij de start aangetikt, en spinden nog een keer halverwege. Uiteindelijk finishten we achter het groepje voor de derde plek. Het was een smalle baan waarop het ook moeilijk was om in te halen.”