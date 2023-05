Holtense bakkenist Rietman komt in GP Frankrijk niet verder dan de achtste plaats

Met een vijfde plek in de WK-tussenstand kent het duo echter de beste WK-start ooit, maar in de eerste vier races van het seizoen werd ook duidelijk dat er nog veel meer in zit dan de vijfde stek. Keuben/Rietman reed in de eerste twee races naar een vierde plek, en bij de thuisrace onlangs in Heerde finishte het door een kapotte motor in de tweede manche als als elfde.

In Brou bleef de motor wel heel, maar Rietman vermoedde van tevoren al een minder weekend. ,,Het was niet onze baan. Het was smal en daardoor waren er weinig mogelijkheden om in te halen, en daarbij hadden we ook moeite om de snelheid te vinden en deze vast te houden. Dan is het een kwestie van accepteren, de wedstrijd uitrijden en de punten binnen halen die je kunt halen. Gelukkig hebben we zometeen twee GP’s op zandbanen die ons wel liggen, dus daar verheug ik mij erg op. ”