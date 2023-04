Holtense bakkenist Rietman met stuurman Keuben wederom tweede in ONK-wedstrijd

Nadat de combinatie in de eerste ONK-wedstrijd in Oldeboek ook al achter het winnende duo Hermans/Van den Bogaart eindigde, was het op zondag in Halle hetzelfde liedje. Een derde plek in de eerste manche en een tweede plek in de tweede omloop was daar de oorzaak van. Toch was Rietman tevreden. ,,Met de snelheid zit het wel goed. In de tweede manche moesten we wat mensen inhalen na een mindere start, maar over een inhaalrace maken we ons dan geen zorgen.”