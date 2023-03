Holtense bakkenist Rietman vierde bij WK-start

,,Als we die start ietsje beter hadden gedaan had er misschien nog wel meer ingezeten, maar desondanks was het een ‘steady weekendje’”, vond Rietman. Volgens hem raakten hij en Keuben tweemaal ingesloten bij de start, waardoor ze gedwongen werden tot een inhaalrace. Daarmee kon de combinatie niet optimaal profiteren van de goede kwalificatierace, want in hun groep plaatsten Keuben en Rietman zich als tweede.

,,Bij de start van de eerste manche reden we achterop een andere combinatie en vielen we om, en ook bij de tweede manche raakten we ingesloten. Ook omdat het lastig inhalen was kunnen we hier tevreden zijn”, aldus Rietman. Ondanks de inhaalraces reed het duo naar de zevende plaats in de eerste omloop, en naar een vijfde plek in de tweede ronde. Zodoende kwam Keuben/Rietman in het algemeen klassement op de vierde plek terecht.